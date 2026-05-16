中国四川省成都の「建川博物館」にある、毛沢東のバッジを使った展示＝4月（共同）中国で毛沢東が大規模な政治運動「文化大革命」（1966〜76年）を発動してから16日で60年。建国の父、毛と並ぶ「新時代」の指導者を自負する習近平国家主席の下、約1千万人が死亡したとされる負の歴史は公的にタブー視され、記憶の希薄化が進む。文革に関する研究や議論は共産党の一党支配体制への批判につながりかねず、習指導部は厳しく統制する