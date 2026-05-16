◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が５回に好守で球場を沸かせた。３―３の同点で迎えた５回、２死一塁で３番・筒香の左中間への当たりをダイビングキャッチ。クールに立ち上がる姿に、球場は大歓声に包まれた。キャベッジはこの日は「６番・左翼」でスタメン出場し、ここまで適時打を含む２安打の活躍を見せている。