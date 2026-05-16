5月16日、新潟競馬場で行われた11R・新潟大賞典（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、西村淳也騎乗の7番人気、グランディア（せん7・栗東・中内田充正）が勝利した。クビ差の2着に12番人気のバレエマスター（牡7・栗東・梅田智之）、3着に9番人気のフクノブルーレイク（牡4・美浦・竹内正洋）が入った。勝ちタイムは1:58.9（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ドゥラドーレス（牡7・美浦・宮田敬介）は4着、2番人気で武豊