１４日、第３回東北図書交易博覧会の会場で書籍を選ぶ来場者。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社長春5月16日】中国吉林省長春市で14日、読書の楽しみに触れ文化の繁栄促進を目的とした第3回東北図書交易博覧会が開幕し、300社以上が出版物40万種類以上を出展した。博覧会は吉林、遼寧、黒竜江の東北三省と内モンゴル自治区が共同で主催。メイン会場の他、サブ会場30カ所と基層サービススポット50カ所を設け市全域で開催し