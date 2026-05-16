俳優の柳葉敏郎（65）が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。柳葉は「盛岡さんぽあ、うん」とつづり、盛岡天満宮の阿吽の狛犬との“2ショット”を公開。「阿」の表情と「吽」の表情を披露した。これにファンからは「狛犬さんと雰囲気似ていますね」「ぎばちゃん同じ顔してるよ」「どっちがギバちゃんか分からなぁ〜い笑笑」「狛犬さんと、お顔が似てますね」などの声が寄せられ大反