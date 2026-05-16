「阪神−広島」（１６日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手が、リーグ単独トップに躍り出る１１号ソロを放った。２点リードの四回だ。先頭で相手先発・森下の６球目、チェンジアップを捉えると、打球はそのままバックスクリーン左へと吸い込まれた。球場の表示で打球速度１６９キロ、飛距離は１２７メートルの一発だった。本塁打は１０日・ＤｅＮＡ戦以来４試合ぶり。４試合ぶりに４番に座った主砲は初回にも先制適時打を