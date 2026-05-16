レンタルオフィスに押し入るためバールなどを所持し強盗の準備をしたとして、実行役5人が警視庁に逮捕された事件で、新たにリクルーター役の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子中江愛斗容疑者（22）は先月、東京・上野の駐車場にとめた車で、強盗に入るためにバールなどを所持していた強盗予備の疑いがもたれています。警視庁によりますと中江容疑者はリクルーター役で、すでに逮捕されている実行役5人のう