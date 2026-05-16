◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）ヤクルト・並木秀尊選手を6回にアクシデントが襲いました。この日「1番・センター」でスタメン出場した並木選手。ここまで2打席で凡退していましたが、6点ビハインドで迎えた6回には1アウト走者なしから第3打席を迎え、ライトへのヒットを放ちます。さらに俊足を生かし、後続の打席の間には盗塁を試みます。しかし2塁ベース到達直前に転倒。勢いそのままにスライデ