ロシアの高層住宅にウクライナ軍によるドローン攻撃があり、4人が死亡しました。石油施設では火災も発生しています。【映像】燃え上がる高層住宅や石油施設（実際の様子）ロシアの首都モスクワの南東およそ200キロにあるリャザン州の知事は15日、自身のSNSで、ウクライナ軍のドローン99機による攻撃で2棟の高層住宅が被害を受けたと発表しました。子どもを含む4人が死亡し、7人が入院して治療を受けているということです。