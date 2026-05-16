◇セ・リーグヤクルトー中日（2026年5月16日バンテリンドーム）ヤクルトの池山隆寛監督（60）が16日、中日・井上監督に前夜の3死球について謝罪した。報道陣の前に姿を表すと「今。デッドボールのことで井上監督と（話して）お互い謝罪しあいっこ」と明かした。細川に2つ、ボスラーに1つの計3つ与え「当ててるのは、こっちやからね。大怪我につながることが多いからやっぱりね。選手を守る立場とすれば、感情入っても（