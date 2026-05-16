フィリピン当局が、日本で子どもに性的暴行を加えたとして逮捕状が出ている日本人の男を拘束したことが分かりました。【映像】拘束された容疑者（実際の様子）フィリピン当局によりますと、ルソン島南部のタガイタイで12日、日本側からの要請で行方を追っていた金野優音容疑者（42）を拘束しました。金野容疑者は2018年に北海道で子どもに性的暴行を加えたとして、日本の警察が強制性交などの疑いで逮捕状を取得しているとい