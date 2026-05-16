東京・小笠原村の硫黄島で、滑走路を空母の甲板に見立てた在日アメリカ海軍による発着訓練が公開されました。【映像】艦載機「タッチ・アンド・ゴー」の瞬間加藤聖也実況「滑走路から30メートルほど離れ耳栓をしていますが、凄まじい音が響いています」在日アメリカ海軍はきのう、硫黄島で行われている空母艦載機部隊による訓練の様子を公開しました。訓練では、硫黄島の滑走路を空母の甲板に見立てて艦載機が一瞬着陸してすぐ