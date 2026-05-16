タレント中川翔子（41）が16日、都内で「明光みらい公式アンバサダー就任記念イベント」に登壇した。学習塾の明光義塾が、不登校などの学生に向けてフリースクールを設立。自身も学生時代に不登校を経験しており「最近は悩みの形もさまざま。傷ついた子もいるし、行きたいけど行けない子もいるし、そもそも行きたくない子もいる。学びの形もいっぱいあってほしいなと思います」と思いやりを見せた。25年9月に双子を出産し、母とな