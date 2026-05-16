◆バスケットボール女子国際強化試合日本代表―ラトビア代表（１６日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、９８―７３で勝利した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）は１４分４５秒出場し、３本の３ポイント（Ｐ）シュートを含むチーム２位の１３得点をマーク。星杏璃（ＥＮＥＯＳ）がチーム最多１４得点をマークした。１７日も同会場でラトビアと戦