５月１６日に行われた京都１１Ｒの鞍馬Ｓ（芝１２００メートル＝１６頭立て）で、１４番人気のイフェイオン（牝５歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）が４コーナー付近で馬体に故障を発生。鞍上の吉村誠之助騎手が落馬した。直後を走っていた５番人気のヤンキーバローズ（牡４歳、栗東・上村洋行厩舎、父エピファネイア）もイフェイオンに触れ、岩田望来騎手も落馬した。両騎手とも落馬直後にコース上で立ち上がってい