◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）昨年、金沢学院大で全日本相撲選手権準優勝し、追手風部屋からデビューした幕下最下位格付け出しの大森（追手風）が、西幕下５６枚目の豪ノ勝（武隈）を下手投げで破り、無傷の４連勝で勝ち越しを決めた。右四つとなり、左上手を引いた。投げを打たれても、上手を離さずに耐え抜くと、力強い下手投げで転がした。「どう自分の形にするか考えていた。しんどかったけれど楽しかっ