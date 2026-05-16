女優の観月ありさ（４９）が芸能活動４５周年、歌手デビュー３５周年という記念の節目を迎え、祝福の声が寄せられている。観月は１６日に自身のインスタグラムを更新。「改めまして５月１５日。芸能活動４５周年歌手デビュー３５周年を迎えることができました〜当日の昨日はインスタライブもやり、皆様と色々お話しをしたりたくさんの方がお祝いの言葉をくださりとても良い時間を過ごすことができました」と、芸能活動４