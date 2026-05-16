◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）今季初勝利を狙う楽天の古謝樹投手がソフトバンク戦に先発し、６回７安打２失点だった。両チーム無得点の２回に１死満塁のピンチを背負うと、庄子に中犠飛を浴びて、先制点を献上。３回には柳田に右前適時打を許して、２点目を失った。４回からは粘り強く、投げ抜き無失点。６イニングで１０５球を投げて７安打２失点、６奪三振で降板した。５回に味方が逆転し