女優の内田理央（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。今夜5/16 19:00〜20:54『熱狂マニアさん！』で大好きな東京ディズニーシーに行ってきました」と書き出した内田。水色コーデで楽しむ姿をアップした。「マニアさんのおすすめの新メニューを堪能！25周年最高だったーーーー」とコメント。「みなさんぜひご覧ください！」と伝えた。