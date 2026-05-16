◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年5月16日エスコンF）日本ハム・加藤貴之投手（33）は3連勝ならず。5回4安打4失点で降板となった。初回に野村の6号2ランなど3点のリードをもらったが、2回にネビンに左越えソロを浴びた。3回は滝沢、カナリオの連続本塁打で同点とされた。4―3と再びリードの4回にもネビンにこの日2本目のソロを浴びて再び追いつかれた。加藤貴の許した4安打はすべてソロ本塁打という珍しい内容だ