一卵性三つ子タレントの佐藤三兄弟が１６日、東京・錦糸町マルイ１階特設ステージで、メジャーデビュー曲「ＤＡＩＳＵＫＩ」お披露目イベントを開催した。昨年５月からスーパー銭湯で活動を始めてから、人気に火が付いた三つ子は、８月５日リリースの「ＤＡＩＳＵＫＩ」を初披露。３人は全日本学生新体操選手権２４連覇中の青森大・新体操部出身。歌唱中にバク宙を披露し、広場のファンから悲鳴が飛んだ。次男の颯人（はやと）