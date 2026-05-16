◇バスケットボール三井不動産カップ2026第1戦女子日本代表98―73ラトビア（2026年5月16日横浜BUNTAI）FIBAランキング10位の日本は同35位のラトビアと対戦し、98―73で快勝した。翌17日にも同会場で最終戦が行われる。9月にベルリンで行われるW杯に5大会連続15回目の出場を決めている日本は、高田真希、渡嘉敷来夢、舘山萌菜、田中こころ、林咲希の5人が先発。第1Qは20―20も、第2Q以降は攻撃が機能。前半を50―32とリー