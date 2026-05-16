「エンゼルス０−６ドジャース」（１５日、アナハイム）ドジャースが先発スネルの緊急登板回避のアクシデントを乗り越え、救援投手８人のリレーでエンゼルス打線を完封。投手陣の奮投にこたえるかのように四回にパヘスが１０号先制３ランを放てば、次打者マンシーが１２号ソロで２者連発。六回にはＴ・ヘルナンデスにも２４戦ぶり５号が飛び出し、３連勝を飾った。試合後のクラブハウス。報道陣に囲まれたのは、先発のマウン