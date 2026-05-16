◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が東幕下58枚目の西御許（21＝中村部屋）を寄り切りで破った。立ち合いから力強く前進。左上手を引いて、力強く寄り切った。「相手を起こしてから、自分の相撲を取れた」。2連勝で2勝2敗と星を五分に戻した。「吹っ切れたので、緊張感なくいけた」と胸を張った。自身と同じ幕下最下位格付け出しで