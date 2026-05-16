ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が１５日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、ケンドーコバヤシ、ＡＫＢ４８・伊藤百花ともに東京・高輪のグルメを満喫した。道中、ケンコバは有田に相談。「ちょっと有田さんにしか相談できないというか。芸人の先輩にしか相談できないことが。いいですか？」と切り出し、今年１月の第１子長男誕生で心配していることを打ち明けた。「どうしてるんです