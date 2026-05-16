5月16日、横浜BUNTAIで「三井不動産カップ2026（神奈川大会）バスケットボール女子日本代表国際試合」が開催され、女子日本代表（FIBAランキング10位）が女子ラトビア代表（同35位）に98－73で快勝した。 今年9月にドイツで開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」へ向けて強化を続ける日本は、田中こころ、林咲希、舘山萌菜、髙田真希、渡嘉敷来夢をスターティン