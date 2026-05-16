NBAは今シーズンのMVP（最優秀選手賞）を5月18日（現地時間17日）に発表する予定となっている。NBA中継を行う『Amazon Prime Video』は、アメリカ東部時間17日午後7時30分（日本時間18日午前9時30分）から始まる試合前番組の中で、MVP受賞者を発表することを明らかにした。 その日は「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス準決勝で、クリーブランド・キャバリアーズとデトロイト