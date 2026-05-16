【その他の画像・動画等を元記事で観る】 汐れいらが、5月14日に『USHIO RIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』のファイナル公演を東京・渋谷WWWXにて開催した。 ■フロアの熱気を上げ、会場との一体感を生み出す 満員の渋谷WWWX。ツアーのタイトルどおり、この日に集まったファンたちの記念日を祝う、祝祭が幕を開ける。 以前までは“どこかの誰かの物語”を曲にしていた汐が、初めて自身の経験や感情を元にして楽曲制