15日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、アウトサイドヒッターのガチュ・ブランディ（23）が双方の合意のもと、15日をもって退団することをクラブ公式サイトで伝えている。 カノアは、今季のVリーグ女子レギュラーシーズンを19勝9敗とし3位で終え、プレーオフ出場を果たした。惜しくも、セミファイナルでJAぎふリオレーナに敗れ、SVリ}