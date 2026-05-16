元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。“新しい家族”を紹介した。【写真】北斗晶の“新たな“家族”、甘えん坊な女の子投稿で「ご挨拶が遅れましたが…この子の名前はミンミンです。縁あって、健之介ファミリーのところにやって来た、フレブルでブリンドルの女の子♀」と、写真を添えて紹介した。「現在1才の成犬ですが…初めて、我が家に遊びに来た日から梅田鈴と仲良くなっ