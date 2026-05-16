米食品医薬品局（FDA）の本部＝2020年8月、メリーランド州（ロイター＝共同）キッセイ薬品工業が販売する血管炎治療薬「タブネオス」（一般名アバコパン）は16日までに、国内で服用後に20人の死亡が明らかになり、安全性への懸念が高まっている。さらに米開発企業による承認申請時の有効性を示すデータに虚偽の疑いが浮上。有効性にも深刻な疑義が生じ、米食品医薬品局（FDA）は薬の承認撤回を提案した。「薬が有効であるかの