近くのビルに強盗に入るためにバールなどを準備したとして、「トクリュウ」とみられる5人が逮捕された事件で、新たにリクルーター役の男が逮捕されました。警視庁によりますと中江愛斗容疑者は先月、仲間と共謀して東京・上野の駐車場で、バールや催涙スプレーなどを準備して、近くのビルに強盗に入ろうとした疑いがもたれてます。この事件ではすでに実行役として男2人と少年3人が逮捕されていて、中江容疑者は実行役を勧誘した“