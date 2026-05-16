女子プロレス「マリーゴールド」１６日の後楽園大会で、ツインスター王者で極悪軍「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ（３１）、松井珠紗（２５）組が、次期挑戦者の「ツインタワー」こと天麗皇希（２９）、後藤智香（３１）組に快勝し、防衛に弾みをつけた。ＤＲの２人は、２３日大田区大会のＶ７戦でツインタワーを迎え撃つ。最後の前哨戦となったこの日は、ＤＲの瀬戸レアと組んで、天麗、後藤、橘渚組