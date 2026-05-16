必死のゲン担ぎが結果につながった。「ニューヨークポスト」は１５日（日本時間１６日）、「ジャズ・チザムがヤンキースにとって大きな夜にブレイクスルーを果たす――またまたパンツをはき替えて」との記事を配信した。ヤンキースは敵地でメッツとの「サブウェイシリーズ」に臨んだ。「５番・二塁」で出場した「悪童」ことジャズ・チザム内野手（２８）は４打数３安打２打点１盗塁の活躍で５―２での勝利に貢献した。記事は