高石あかり（「高」は「はしごだか」が正式表記）が、エイベックス・マネジメント・エージェンシーの所属俳優を起用し担当マネジャーがプロデュースする短編映画企画の第3弾で主演を務めることが、宮崎県新富町で5月16日行われた「春のしんとみ芸術祭」で発表された。2027年秋ごろ、イベントでの上映を予定している。【写真】『ばけばけ』最終回“トキ”高石あかり＆“ヘブン”トミー・バストウの物語がついに完結監督は、第28