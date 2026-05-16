大ヒット映画『ハムナプトラ』シリーズの第4弾にカムバックが発表されたブレンダン・フレイザー。久しぶりのアドベンチャー映画出演に向け、身体を絞るべく、ベストを尽くしていると語った。【写真】ブレンダンがかっこいい第1弾『ハムナプトラ 失われた砂漠の都』フォトギャラリー1999年に第1弾が公開された同シリーズは、ミイラや古代エジプトの呪いの復活を描いた冒険映画。『ハムナプトラ／失われた砂漠の都』の大ヒット