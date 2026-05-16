◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、東京競馬場中１週で今年２度目の関東輸送となったワイドラトゥール（牝５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父カリフォルニアクローム）は僚馬ケリフレッドアスクとともに１１時５５分に東京競馬場に到着した。今井助手は「（前走から）中１週での東京輸送でしたが、慣れたものです」と説明。約６時間に及ぶ再度の長距離輸送も問題なくク