◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、東京競馬場２５年紫苑Ｓ・Ｇ２の勝ち馬ケリフレッドアスク（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）は栗東を６時に出発し、１１時５５分に決戦の地・東京競馬場に到着した。今井助手は「渋滞もなくカイバも普通に食べています」と無事に輸送が完了した様子を伝えた。前走の福島牝馬Ｓでは、１頭だけ斤量５７キロを背負