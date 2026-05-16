タレントの中川翔子が１６日都内で、オンラインのフリースクールなどで知られる「明光みらい」の公式アンバサダーに就任した。同社によると、社会問題になっている不登校児童は少子化の一方で増え続け、現在約３５万人いるという。中川自身、いじめなどに遭い、不登校で苦しみ、通信制高校に通ったことから起用となった。「光栄です。ありがたい機会をいただいた。不登校の時期は人生のサナギみないなチャージの時間。何に心