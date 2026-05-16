◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手がリーグ単独トップの１１号ソロを放った。２点リードの４回。先頭で追い込まれながら森下の変化球を捉え、バックスクリーン左に運んだ。１０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来、４試合ぶりのアーチ。今回の広島３連戦は女性ファン向けイベント「ＴＯＲＡＣＯＤＡＹ」が開催中で、黄色い声援が飛んだ。初回には先制の右前適時打。定位置の４番に戻った