TBSの山形純菜アナウンサー(31）が15日、自身のインスタグラムを更新。楽しそうなオフショットを公開した。 【写真】サングラスを外して、笑顔でアイスを手にする姿もキュートです 「ビールもアイスも美味しく感じるそんな季節になってきましたね」と投稿。「すぐ食べないと溶けちゃうけど笑日差しが強すぎてサングラス必須でした」とつづり、きれいな青空の下、うれしそうにアイスを手にしたり、サン