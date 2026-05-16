守田英正がスポルティング退団を発表したポルトガル1部スポルティングCPを退団することを自身のSNSで発表したMF守田英正は、その去就が大きく注目されている。海外メディアでは、スペイン1部レアル・マドリードの監督に復帰することが有力視されているジョゼ・モウリーニョ監督が、中盤の補強候補として北中米ワールドカップの日本代表メンバーから漏れた守田をリストアップしたと報じている。レアル・マドリード専門メディア