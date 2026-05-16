漫才師・西川きよし（79）の長男で吉本新喜劇の西川忠志（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。近影に映り込んだ、鍛え上げられたたくましい腕が反響を呼んでいる。【写真】「鍛えた身体が凄い」太すぎる！西川きよしの長男・忠志の“ムキムキな腕”忠志は「なんばグランド花月・吉本新喜劇公演 酒井藍座長週の初日3回公演でした」と報告。「合間はスタバでリラックスタイム」「gymにも行きました」とつづり写真を投稿し