3児の母でタレントの小倉優子（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。「中学二年生野球部男子のお弁当です」と、長男へ手作りした“ボリュームたっぷり”の手作り弁当を披露した。【写真】「白米一合」中2長男への“ボリューム満点”手作り弁当を披露した小倉優子小倉は「お肉、揚げ物多め、白米一合です」と紹介し、4日分の弁当をアップ。一合の白米が入った容器と、別容器でおかずが準備されており、肉や揚げ物などの