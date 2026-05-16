ニュース番組『わたしとニュース』にて行われた、女子アスリートに対する“メイク批判”についての議論。実際に男性から注意されたという元女子アスリートの実体験や、SNS上での批判コメントも紹介された。【映像】実際に注意受けた元女子ラグビー日本代表選手の現役時代番組でハレバレンサーを務める、漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリ氏は、成績不振をメイクのせいにする風潮や、男性中心の価値観に基づく理不尽な