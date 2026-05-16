イスラエルからの攻撃が止まないレバノン。いま、その標的となっているのが、救急隊員たちです。命を落とす隊員も後を絶ちません。なぜ救急隊員までもが狙われるのか。その実情を追いました。【写真で見る】「標的にされていた」救急隊員が語る非道な攻撃“ダブルタップ”の実態停戦は形骸化…攻撃が集中するレバノン南部を取材増尾聡 記者「今見えてきました。救急車の明かりも確認できます。停戦後、初めてイスラエル軍によ