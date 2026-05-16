歌手和田アキ子（76）は16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今年4から配信が始まったNetflixの話題のドラマ「地獄に堕ちるわよ」で描かれている細木数子さんと親交があったことを明かした。この日の放送では、1989年に亡くなった歌手、美空ひばりさんが18歳のころにレコーディングした未発表曲の音源が発見されたというニュースに触れた。ともにパーソナリティーを務