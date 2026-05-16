アメリカのトランプ大統領が「台湾の独立は望まない」との立場を示したことについて、台湾の外交部は「アメリカの一貫した主張は変わっていないことを何度も確認している」とコメントしました。トランプ大統領のインタビューでの発言を受け、台湾の外交部はさきほど、コメントを発表しました。外交部はコメントで、「台湾が主権独立の民主国家であることは争う余地のない事実」と改めて主張しました。また、「トランプ大統領を含め