三つ子のアクロバットパフォーマー、佐藤綾人（27＝長男）、颯人（次男）、嘉人（三男）の佐藤三兄弟が16日、都内で、8月5日発売のメジャーデビュー曲「DAISUKI」の初リリースイベントを行った。25年7月、川越のスーパー銭湯で、歌謡曲のカバーを披露したのがきっかけでメジャーデビューが決まった。会場に集まった約300人の熱心なファンに向け「DAISUKI」を含む3曲を歌唱。「DAISUKI」では新体操で培ったアクロバットパフォーマン