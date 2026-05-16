JR東日本は、横須賀線の東京〜品川駅間で昼夜連続した作業時間を用いた集中工事を実施する。実施日時は、6月5日終電後から7日始発まで、9月4日終電後から6日始発まで、11月6日終電後から8日始発まで。いずれの日程も金曜夜から日曜朝にかけての実施となる。同社は、作業時間を活用した機械化の推進により、トンネル補修工事や通常のメンテナンス工事を迅速かつ効率的に進めることで安全安定性を向上させることができるとしている。